Сахиб Алекперов: Нет разногласий или противоречий относительно предоставления социальных пособий

БАКУ /Trend/ - Нет никаких разногласий или противоречий относительно предоставления социальных пособий.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, комментируя отказ в выплате единовременных выплат лицам, которые получили VÖEN.