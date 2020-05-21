Азербайджанский Bank Respublika и IFC укрепляют сотрудничество в аграрном секторе

БАКУ/Trend/ - Bank Respublika, который активно поддерживает развитие сельского хозяйства в Азербайджане, подписал новое соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC) с целью расширения доступа к кредитным продуктам для предпринимателей аграрного сектора и дальнейшего ускорения процесса кредитования, сообщает в четверг Trend.

В соответствии с соглашением, Банк внедрит новую систему управления рисками - CLARA, которая расширит возможности кредитования сельского хозяйства.

Расширение сотрудничества в рамках нового соглашения является показателем успешных результатов многих совместных проектов с IFC. Новая система, которая будет внедрена в рамках соглашения, направлена ​​на развитие предпринимательства во всех регионах Азербайджана в соответствии со стратегическим курсом банка.

В рамках сотрудничества люди, работающие в различных областях сельского хозяйства, смогут быстрее и проще получать кредиты, обратившись в филиалы Bank Respublika, охватывающие все регионы страны.

Придерживаясь своей стратегии, Банк, который имеет филиалы и отделы в большинстве региональных центров республики, посредством проектов, поддерживающих население, микро-, малое и среднее предпринимательство, вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора, включая такие направления как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и услуги.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в соцсети Facebook или, позвонив по номеру 144.