Азербайджан - лидер среди стран СНГ по устойчивости экономики к последствиям пандемии

БАКУ/Trend - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во время проведенной на днях пресс-конференции отметил, что на фоне мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, экономика Азербайджана продемонстрировала свою устойчивость, несмотря на различного рода трудности.

Его оценка подтверждается и независимыми исследованиями.

Международная страховая компания Coface – один из мировых лидеров в области страхования рисков, связанных с торговлей и внешнеэкономической деятельностью, провела оценку рисков в тринадцати секторах мировой экономики.

Среди них агро-продовольственный сектор, автомобилестроение, химическая промышленность, строительство, энергетика, ИКТ, металлургия, целлюлозно-бумажное производство, фармацевтическая отрасль, розничная торговля, текстильные изделия и одежда, транспорт, и деревообрабатывающая промышленность.

Оценки компании основаны на 70-летнем опыте деятельности, и на финансовых данных, опубликованных листинговыми компаниями ста шестидесяти двух стран, объединенных в шесть географических регионов: Западная Европа, Центральная и Восточная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Турция, Латинская и Северная Америки.

При оценке рисков учитывались пять финансовых показателей: товарооборот, прибыльность, коэффициент чистого долга, поток денежных средств, а также выплаты по непредвиденным страховым случаям, отмеченным риск-менеджерами компании.

На интерактивной карте оценки рисков, составленной компанией, обозначены степени риска дефолта экономики той или иной страны: А1 – очень низкая степень риска дефолта, А2 – низкая, А3 – приемлемая, А4 – допустимая, В – относительно высокая, С – высокая, D – очень высокая, Е – экстремальная.

Сразу необходимо оговориться, что под категорию А1 не попала ни одна экономика мира – коронакризис не пощадил никого.

Категория А2 – это всего несколько стран: Нидерланды, Австрия, страны Скандинавии, Япония, Новая Зеландия.

В близкие друг другу категории А3 и А4 попали США, Канада, крупные страны Западной Европы, страны Балтии, Австралия, Чили, Перу, Уругвай, Индонезия, Южная Корея, Таиланд.

Азербайджан, входящий в группу стран Центральной и Восточной Европы, по оценке Coface, входит в группу стран категории В. Так же были оценены экономики Болгарии, Италии, Хорватии, Сербии и ряда других стран. Из республик СНГ такую же характеристику получили только Казахстан и Узбекистан.

В категории С были отнесены Россия, Турция, Саудовская Аравия, Мексика, Бразилия, Египет, и еще ряд стран. В категорию D попали Пакистан, Мьянма и большинство африканских стран.

Среди стран СНГ Россия, Беларусь, Грузия и Молдова попали в категорию С, а Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Армения – в категорию D.

И, наконец, страны с самым большим риском дефолта это - Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, Судан, Венесуэла, Северная Корея и Зимбабве.

Пандемия пока еще продолжает свою смертельную жатву по всему миру, и что будет дальше, не знает никто. Но невозможно не согласиться с мнением Микаила Джаббарова, что первый удар азербайджанская экономика выдержала с честью.

(Автор: Азер Ахмедбейли)