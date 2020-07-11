Премьер-министр Азербайджана направил запрос в Конституционный суд относительно трех закрытых банков
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана изучил обращение Фонда страхования вкладов к Кабмину с просьбой прокомментировать вопрос о том, рассматриваются ли соответствующие вклады в ОАО «Атабанк», ОАО «NBCBank» и ОАО «AGBank» как защищенные вклады в связи со страховым случаем в этих банках, и принял решение направить запрос в Конституционный суд.
Как сообщает Trend со ссылкой на Кабмин, в запросе, адресованном Кабинетом министром в Конституционный суд, обосновывается необходимость комментария к статье 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» в целях защиты интересов вкладчиков в этих банках.
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Премьер-министр Азербайджана направил запрос в Конституционный суд относительно трех закрытых банков
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