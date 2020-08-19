БАКУ /Trend/ - Расширяется использование современных ирригационных систем в азербайджанских фермерских хозяйствах. Системы капельного орошения уже используются в тысячах хозяйств, особенно в интенсивных садах.

Как сообщил Trend фермер из села Чайлы II Шамахинского района Габиль Азимов, на 30 гектарах виноградников установлены системы капельного орошения. Фермер говорит, что современные ирригационные системы серьезно влияют на урожайность: «Система капельного орошения была установлена ​​на 25 гектарах площади виноградников из 30-ти, посаженных нами в 2014 году. Эта система очень сильно влияет на урожайность, на оборудованных современными системами орошения садах мы получаем вдвое или втрое больше урожая чем на традиционных. У систем капельного орошения есть несколько преимуществ. Применение этой системы не приводит к засолению почвы, экономит воду, уменьшает количество сорняков и облегчает перенос минералов в почву».

Начальник управления Минсельхоза Вугар Гусейнов сообщил Trend, что министерство, учитывая преимущества современных ирригационных систем, советует фермерам использовать их в своих хозяйствах. Он сказал, что государство оказывает поддержку при установке современных ирригационных систем в фермерских хозяйствах: «С прошлого года современные ирригационные системы были включены в список сельскохозяйственной техники, подлежащей государственным льготам. Это означает, что наши фермеры могут покупать ирригационные системы оплатив 20 процентов стоимости и устанавливать их на своих полях. Государство оплачивает 40 процентов стоимости купленной ирригационной системы, а оставшиеся 40 процентов выделяются в виде ссуд банками на 5 лет. Основная часть кредита выплачивается фермерами, а проценты - государством. Мы призываем фермеров воспользоваться возможностями государства и устанавливать современные оросительные системы».

Отметим, что с 2019 года государство предоставляет субсидию в размере 400-800 манатов на каждый гектар интенсивных садов. Одна из главных отличительных черт интенсивного сада - это их оборудование современной системой полива. Применение капельного орошения по сравнению с обычной в зависимости от сорта фруктов может повысить урожайность в 4-6 раз.