Кампания «Добро пожаловать» для желающих приобрести карты IBA Miles!

Международный Банк Азербайджана объявил о старте новой кампании для желающих приобрести карты IBA Miles. До 12 октября в рамках кампании «Добро пожаловать» каждый клиент приобретающий карту IBA Miles получит 2 000 миль, а карту IBA Miles Premium – 4 000 миль, без требований к обороту. Карты IBA Miles можно заказать онлайн здесь.

Карта IBA Miles в основном предназначена для любителей путешествий. При помощи карты IBA Miles можно производить платежи и накапливать мили, тем самым, получая возможность пользоваться бесплатными преимуществами для путешествий. Карты IBA Miles приносят клиентам мили за каждый платеж. Собранные мили позволяют бесплатно приобрести билеты на самолет или же забронировать гостиницу. Мили могут обмениваться, как в рамках международных, так и в рамках внутренних поездок. Накопленные мили действительны для всех авиакомпаний и отелей. Набрав необходимое количество миль, каждый пользователь карты может войти в свой личный кабинет и обменять их удобным для него способом. Ознакомиться с правилами начисления миль можно здесь. В зависимости от выбранной опции, для наибольшего удобства, карты IBA Miles Premium Банк доставляются по адресу, указанному клиентом. Пользователи карт IBA Miles Premium также могут использовать следующие услуги: Chatbot Concierge, Lounge Key, страховка и другие услуги предлагаемые Mastercard.

Карты IBA Miles имеют множество преимуществ. Карта действительна 3 года. При обналичивании средств с карт IBA Miles в банкоматах Международного Банка Азербайджана на сумму до 15 000 манатов комиссия не взимается. Карта бесплатно подключается к системе SMS-оповещений. Проверить милевый баланс на карте можно при помощи мобильного приложения банка. Также, благодаря программе QayğıCash, при каждом платеже, осуществляемым посредством этих карт в пунктах торговли и услуг, являющихся партнерами Международного Банка Азербайджана, клиент получает дополнительные мили в зависимости от процента кэшбэка.

Информацию о возможностях удаленного обслуживания Международного Банка Азербайджана - современного государственного банка — можно получить на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.