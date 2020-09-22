Бренд UNEC признан в 10 странах

Бренд Азербайджанского государственного экономического университета - UNEC признан еще в одной стране.

UNEC, укрепивший свои позиции среди мировых образовательных брендов, после России признан в Украине. UNEC взят под защиту Украинским институтом интеллектуальной собственности как бренд Азербайджанского государственного экономического университета.

UNEC, расширяющий круг своей деятельности изо дня в день, после Литвы, Латвии, Польши, Словакии, Венгрии, Хорватии, Турции, Эстонии, России признан уже 10-й страной.