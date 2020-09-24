Министр экономики Азербайджана ознакомился с работой по добыче золота в Дашкесане
БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров посетил Дашкесанский район.
По данным Trend, министр экономики Микаил Джаббаров ознакомился с работой по добыче железной руды и золота в Дашкесанском районе Азербайджана.
Месторождение железной руды разрабатывалось в 1954-1994 годах. Впоследствии эксплуатация была прекращена. В настоящее время дан старт возобновлению эксплуатации этого месторождения.
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