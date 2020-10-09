Moody's вновь подтвердил высокий рейтинг Банка Республика

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service вновь подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Республика на уровне «B3», что является одним из наиболее высоких рейтингов среди банков страны. Подтверждение рейтинга обусловлено высокой капитализацией, поддержкой акционеров, повышением прибыльности, а также достаточной ликвидностью банка.

Эксперты Moody’s ожидают, что показатели капитала Банка останутся стабильными в течение следующих 12-18 месяцев, благодаря внутреннему потенциалу роста капитала банка, несмотря на возможное увеличение расходов по созданию финансовых резервов. Умеренная доля кредитов в общих активах и достаточный буфер ликвидных средств, дает возможность Банку Республика абсорбировать более высокие риски в сравнении с банками конкурентами.

Кроме того, было отмечено, что на конец августа 2020 года, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 10,7%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 15,9%, что значительно выше нормативных минимальных требований в 5% и 10% соответственно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.