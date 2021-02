Четырехлетний проект ЕС в Азербайджане поддержит страну на пути улучшения системы образования - ПРООН

БАКУ /Trend/ - Четырехлетний проект ЕС в Азербайджане, направленный на модернизацию системы профессионального образования (СПО), под названием "VET for the Future: Development of VET Providers’ Excellence in Azerbaijan” («СПО для будущего: развитие передового опыта представителей СПО в Азербайджане») поддержит страну на пути улучшения системы образования.

Как сообщает Trend, об этом сказал Постоянный представитель программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Алессандро Фракассетти.

Он отметил, что благодаря проекту стоимостью в 5,8 миллионов евро, молодежь Азербайджана сможет получить необходимую квалификацию для будущего, что, в свою очередь, поддержит цели Азербайджана в развитии экономики.

По его словам, работая совместно с ЕС и Министерством образования Азербайджана, за несколько лет было достигнуто многое: учителя и ученики получили необходимые знания, закуплено необходимое оборудование, открыты специальные образовательные центры и т.д..

В частности, в Гяндже проект позволил закупить более 3 700 единиц оборудования специального назначения.

Алессандро Фракассетти отметил, что в программе также активное участие принимает частный сектор страны.

По его словам, одним из самых больших достижений проекта является рост количества женщин в нем.

Отмечалось, что они не собираются останавливаться на достигнутом и намерены продолжать развивать программу.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

