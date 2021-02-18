ЕС реализует проект по развитию производства овощей и фруктов в Лянкяране

БАКУ /Trend/ - Проект Eu4lankaran нацелен на развитие производства овощей и фруктов в Лянкяране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе онлайн-мероприятия сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Одной из главных целей является развитие вышеупомянутого сектора в данном регионе на таком же уровне, как в Баку, и даже лучше", - сказал он.

Проект также регулирует различные вопросы, связанные с этим сектором, в частности касательно окружающей среды, водных ресурсов, отметил Янкаускас.

По его словам, также обсуждается поставка лянкяранских помидоров в европейские страны.

(Автор: Джейла Алиева)

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