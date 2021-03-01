В Евлахе в ближайшие дни планируется открытие Дома МСБ

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни планируется открытие Дома МСБ в Евлахе.

Об этом, как сообщает Trend в понедельник с брифинга, посвященного деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане за 2020 год, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

По его словам, продолжается работа по организации Дома МСБ в Баку.

Мамедов добавил, что с целью улучшения предоставляемых предпринимателям услуг в феврале 2020 года в городе Хачмаз начал функционировать первый Дом МСБ. В Доме МСБ в Хачмазе субъектам предпринимательства были оказаны 20,759 тысячи услуг, 95 процентов из которых услуги "G2B" и 5 процентов - "B2B".

«Уровень удовлетворенности предоставляемыми услугами составляет 98 процентов. В настоящее время в Доме МСБ в Хачмазе девятью государственными структурами оказывается до 150 услуг “G2B”, 8 частными компаниями - до 100 услуг “B2B”», - сказал Мамедов.

(Автор: Фидан Бабаева)