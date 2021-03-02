ОАО «Муганбанк» продолжает свою деятельность с положительной динамикой

В феврале текущего года кредиты, предоставленные ОАО «Муганбанк» клиентам, увеличились на 11113,01 тысячи манатов по сравнению с 2020 годом и составили 347059,06 тысячи манатов. В прошлом году данный показатель составлял 335946,05 тысячи манатов.

Также, совокупные активы ОАО «Муганбанк» увеличились на 12410,59 тысячи манатов, с 590906,22 тысячи манатов в 2020 году до 603316,81 тысячи манатов в феврале текущего года.

В этом году ОАО «Муганбанк» продемонстрировал высокий коэффициент мгновенной ликвидности. Соответствующий коэффициент увеличился с 56,85% на конец 2020 года до 81,14% в феврале 2021 года, что указывает на адекватность ликвидности банка.

За этот период увеличился также совокупный капитал банка. Совокупный капитал ОАО «Муганбанк» на конец декабря 2020 года составил 91696,99 тысячи манатов. По состоянию на февраль 2021 года, данный показатель увеличился на 2354,33 тысячи манатов и составил 94051,32 тысячи манатов.

ОАО «Муганбанк» завершил прошлый год с чистой прибылью в 758,61 тысячи манатов. По данным февраля 2021 года, чистая прибыль банка составила 2052,67 тысячи манатов, что на 1294,06 тысячи манатов больше, чем на конец прошлого года.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 27 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Механизм круглого стола банкиров инициативы “Один пояс и один путь” (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), Зеленый фонд для роста (GGF) Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) и Фонд сберегательных касс Германии по международному сотрудничеству (SBFIC).