Удобная и надежная услуга ATB Business Mobile от Azer Turk Bank

Современный мобильный банкинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - приложение ATB Business Mobile позволяет удобно осуществлять операции в режиме онлайн, не посещая банк, предоставляя доступ к информации, движению средств и выпискам по счетам и платежам. Пользователи приложения также могут скачивать реквизиты счета, документы подтверждения оплаты и переводить бонусы на счет через смартфон.

В приложении ATB Business Mobile в ближайшее время появится возможность для подписания платежей, переводов заработной платы, получения информации о депозитах и кредитах, просмотра приказов и проведения других транзакций.

Возможности биометрической идентификации Face ID и Touch ID в мобильном приложении ATB Business Mobile, а также способы входа в приложение путем назначения пароля с помощью ASAN Imza или SMS OTP обеспечивают надежность и безопасность доступа. Следует отметить, что данное приложение представляет собой мобильную версию многофункционального интернет-банкинга ATB Business, который широко популярен среди клиентов и постоянно пополняется новыми функциями.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/, корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770-945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945.