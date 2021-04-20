Весенняя СКИДКА 50% специальным товарам от бренда "Biolane".
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Для онлайн-заказа товаров со скидкой 50%:
1) "Biolane" гель для тела и волос для сухой, склонной к атопии кожи 350 мл
https://aptekonline.az/product/94123
2) "Biolane" 2 в 1 гель для волос и тела 350 мл
https://aptekonline.az/product/94125
3) "Biolane" крем увлажняющий, питательный для лица и тела 100 мл
https://aptekonline.az/product/94135
4) BIOLANE ORGANIC Arnica gel N12
https://aptekonline.az/product/94139
5) BIOLANE ORGANIC масло сладкого миндаля спрей 75 мл
https://aptekonline.az/product/94146
6) "Biolane" масло от трешин кожи для беременных женшин с маслом арганы 125 мл
https://aptekonline.az/product/94152
7) "Biolane" бальзам защитный для сосков с ланолином 40 мл
https://aptekonline.az/product/94153
Для дополнительной информации:
*7700
055 251 77 00 (whatsapp)