Весенняя СКИДКА 50% специальным товарам от бренда "Biolane".

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1) "Biolane" гель для тела и волос для сухой, склонной к атопии кожи 350 мл

https://aptekonline.az/product/94123

2) "Biolane" 2 в 1 гель для волос и тела 350 мл

https://aptekonline.az/product/94125

3) "Biolane" крем увлажняющий, питательный для лица и тела 100 мл

https://aptekonline.az/product/94135

4) BIOLANE ORGANIC Arnica gel N12

https://aptekonline.az/product/94139

5) BIOLANE ORGANIC масло сладкого миндаля спрей 75 мл

https://aptekonline.az/product/94146

6) "Biolane" масло от трешин кожи для беременных женшин с маслом арганы 125 мл

https://aptekonline.az/product/94152

7) "Biolane" бальзам защитный для сосков с ланолином 40 мл

https://aptekonline.az/product/94153

Для дополнительной информации:

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055 251 77 00 (whatsapp)

aptekonline.az