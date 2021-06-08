И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии встретился с представителями гражданского общества Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился сегодня с представителями гражданского общества Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Баку.

«Филип Рикер подчеркнул, что свободные СМИ и активное гражданское общество являются ключом к обеспечению стабильности и процветания всего азербайджанского народа», – говорится в сообщении.

Напомним, что Рикер пробудет в Азербайджан два дня.

Согласно информации американского внешнеполитического ведомства, целями визита станут «продвижение двусторонних и региональных приоритетов и поддержка демократического и экономического развития в регионе».

Отметим, что в Азербайджане и.о. помощника госсекретаря США встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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