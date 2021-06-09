193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA

БАКУ/Trend/ - AccessBank продолжает предоставлять фермерам микрокредиты. В результате партнерства AccessBank-а с Агентством по Агрокредитованию и Развитию (AKİA), 193 предпринимателя получили микрокредиты, предоставленные государством аграрному сектору. За первые 5 месяцев 2021-го года по государственной линии банк предоставил фермерам кредиты в размере 1 миллион 996 тысяч манатов. Больше всего запросов на кредиты было получено от предпринимателей из Ленкорани, Барды, Мингячевира, Гянджи и Шеки. Предприниматели в основном обращались за кредитами на развитие животноводства.

Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 8 апреля 2020 года начался новый этап финансирования сельскохозяйственного сектора. Начиная с этого времени фермерам предоставляются микрокредиты на сумму до 15.000 манат - для создания и расширения садоводческих, земледельческих и животноводческих хозяйств.

Для получения дополнительной информации об агрокредитах пройдите по ссылке

https://www.accessbank.az/az/business/loans/alda-loans/

Чтобы подать заявку на получение кредита, фермеры могут обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка в рабочие дни.

AccessBank с 2002 года обслуживает малые бизнесы, оставаясь лидером микрофинансирования в Азербайджане. К услугам клиентов банка 28 филиалов, 15 из которых работают в Баку, а 13 – в различных регионах страны. Подробную информацию об услугах банка можно получить на сайте www.accessbank.az а также страницах банка в социальных сетях