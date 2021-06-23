AccessBank вместе с Фондом Развития Предпринимательства продолжают оказывать поддержку бизнесам

Всецело поддерживая микро- и малый бизнесы страны, AccessBank продолжает помогать предпринимателям, пострадавшим от пандемии и ее последствий. AccessBank оказывает помощь малому и среднему бизнесам как за счет своих ресурсов, так и за счет средств, выделенных Фондом Развития Предпринимательства. За первые пять месяцев 2021 года AccessBank выделил 9 млн манат 88 клиентам микро, малого и среднего бизнеса.

Как известно, Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2020 года утверждены Правила предоставления льготных кредитов за счет Фонда Развития Предпринимательства, а также внесены изменения в устав Фонда. В результате изменений в деятельность Фонда добавлен механизм предоставления субсидий и гарантий предпринимателям, пострадавшим от пандемии, через банки страны.

Исполняющая обязанности Председателя Правления AccessBank Евгения Гашикулина, комментируя сотрудничество с Фондом Развития Предпринимательства отметила, что «…благодаря хорошо продуманному дизайну продукта и простоты его оформления, кредиты по линии Фонда пользуются большой популярностью среди предпринимателей. Субсидия предоставляемая государством по данным кредитам мотивирует клиентов на активные инвестиции. Мы уверены, что в ближайшее будущее по мере восстановления бизнеса, будет также расти и количество заявок на финансирование инновационных проектов.»

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).