ООО «Дашкесан Демир Филиз» будет сотрудничать с АГУНП в образовательной и научно-технической сферах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 июня между Обществом с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Дашкесан Демир Филиз» (дочерня компания Закрытого Акционерного Общества AzerGold) и Азербайджанским Государственным Университетом Нефти и Промышленности (АГУНП) было подписано соглашение о сотрудничестве с целью поддержки образования и научно-технического развития.

Соглашение подписали генеральный директор ООО «Дашкесан Демир Филиз» Огтай Мамедов и ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы.

Документ о сотрудничестве предполагает установление продуктивных партнерских отношений в осуществлении ряда мероприятий, направленных на изучение, исследование, разведку, разработку минерально-сырьевой базы месторождений черных металлов на территории страны, применение новых технологий в этой сфере, модернизацию материально-технической базы для развития горнодобывающей промышленности.

Согласно документу, студенты, обучающиеся в университете по специальностям в области горнорудной инженерии, информационных технологий будут привлекаться к прохождению практики на производственной базе ООО «Дашкесан Демир Филиз», научно-техническому составу ВУЗ-а будут созданы необходимые условия для проведения исследований в области разведки и на горнодобывающих предприятиях. Кроме того, на основании заказа компании предусматривается проведение университетом различных мероприятий, создание условий для использования услуг аналитической лаборатории и материально-технической базы ВУЗ-а с целью подготовки высококвалифицированных кадров по профильным специальностям, реализация различных мероприятий по стимулированию деятельности студентов и молодых научно-технических специалистов.