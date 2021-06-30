Более 140 женщин-предпринимателей в Азербайджане воспользовались кредитами на сумму 1,7 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За первый месяц 2021 года 143 женщины-предпринимателя воспользовались выделенными Агентством аграрного кредитования и развития Азербайджана кредитами на сумму 1,7 миллиона манатов и льготами на аналогичную сумму.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана Лейла Мамедова на мероприятии на тему "Национальная деловая повестка для женщин и создание коалиций".

"Мы верим, что с помощью этих финансовых инструментов женщины-предприниматели расширят свой бизнес в краткосрочной и долгосрочной перспективах, что в свою очередь станет большой мотивацией для начинающих женщин-предпринимателей, положительно скажется на решении проблемы занятости, а также приведет к повышению активности в сельскохозяйственном секторе", - сказала Мамедова.

Она отметила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, Агентство по аграрному кредитованию и развитию предоставило 448 женщинам-предпринимателям кредиты на 4,4 миллиона манатов и льготы на 2,3 миллиона манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)