Россельхознадзор разрешает поставки томатов с 11 азербайджанских предприятий

БАКУ/Trend/ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 июля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 11 азербайджанских предприятий, передает Trend со ссылкой на службу.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию могут 152 азербайджанских предприятия.

С 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов.