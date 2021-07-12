Обрабатывающая промышленность Азербайджана значительно увеличила производство
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Азербайджанцы Молдовы обратились в международные организации в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт
Внешняя политика Азербайджана и впредь будет служить обеспечению мира и безопасности – Хикмет Гаджиев
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном
Кто получил 5 000 и 3 000 манатов? Союз кинематографистов Азербайджанской Республики назвал победителей конкурса сценариев
Возбуждено уголовное дело по факту ранения водителя в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули
Ускорение экономического роста положительно повлияет на стабилизацию инфляции в Азербайджане – Unicapital
«Нефтчи» пожертвует в Фонд Возрождения Карабаха доход от реализации билетов на матч с «Динамо» (Тбилиси)
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко
Внесено изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Дочери шехидов добыли победу для своей команды, борясь плечом к плечу, так же как их отцы освобождали Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)
Для азербайджанских военнослужащих организованы семинары по международному гуманитарному праву (ФОТО)
Промышленное предприятие сэкономило 1,7 млн долларов США благодаря решению «Лаборатории Касперского»
По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой состоялся Межрегиональный форум этой организации (ФОТО)