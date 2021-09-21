Visa помогла в диджитализации 16 миллионам малых и средних предприятий на пути к цели компании предоставить цифровые возможности 50 млн МСБ

Экономика 21 сентября 2021 15:24 (UTC+04:00)
Visa помогла в диджитализации 16 миллионам малых и средних предприятий на пути к цели компании предоставить цифровые возможности 50 млн МСБ

Visa (NYSE: V) объявила, что помогла около 16 миллионам малых и микро предприятий по всему миру начать использовать цифровые платежи, что составляет чуть более 30% от долгосрочной цели в 50 млн МСБ, определённой в 2020 году. С начала пандемии Visa запустила локальные инициативы от Дубая (ОАЭ) до округа Колумбия (США), чтобы помочь ещё большему количеству малых предприятий принимать цифровые платежи и получить более широкий доступ к цифровой экономике. Необходимость для МСБ продолжать ускоряться во внедрении диджитализации платежей и ведения бизнеса, подчеркивается в опубликованном 5-м издании глобального исследования Visa Back to Business, которое показало, что 68% потребителей отмечают, что COVID-19 навсегда изменил способ оплаты.

«За 19 месяцев пандемии мы увидели, что малые предприятия, которые занялись электронной коммерцией и международной торговлей, лучше пережили пандемию», – сказала Мэри Кей Боуман, глобальный руководитель отдела покупателей, продавцов, основных и платформенных продуктов компании Visa. «Но речь больше не идет только о выживании и адаптации. Сейчас мы наблюдаем обнадеживающий подъем предпринимательства, и по мере того, как мы приближаемся к нашей цели в 50 миллионов, мы помогаем новому поколению владельцев бизнеса впервые выйти в онлайн формат с помощью цифровых технологий».

Исследование Visa Back to Business: глобальный импульс платежных предпочтений

В рамках глобального исследования Visa Back to Business были опрошены владельцы малого и среднего бизнеса и их клиенты с момента начала глобальной пандемии. Благодаря обширному массиву данных о настроениях, собранных в пяти изданиях, результаты новейшего исследования подчеркивают экономические возможности, которые заключаются в соединении малых и средних предприятий, сообществ и технологий:

  • Малые и средние предприятия по-прежнему работают для оправдания ожиданий потребителей: пандемия значительно усилила беспокойство потребителей об оплате путем наличных и платежных средств и, соответственно, увеличила желание платить одним касанием. 74% малых и средних предприятий во всем мире ожидают, что клиенты будут продолжать отдавать предпочтение бесконтактным платежам в той же или большей степени, чем сейчас, причем два из пяти (40%) малых и средних предприятий назвали бесконтактные платежи среди основных инвестиций, необходимых для удовлетворения требований и ожиданий клиентов.
  • Бесконтакт как конкурентное преимущество: магазины, не принимающие бесконтактные платежи, могут в результате подвергнуться повышенному риску потерять клиентов. Более двух из пяти (44%) потребителей говорят, что они не стали бы делать покупки в магазине, который предлагает только способы оплаты, требующие контакта с кассиром или общим устройством.
  • Приоритезируя безопасность в онлайне: год назад всего 17% малых и средних предприятий США начали продавать продукты или услуги в Интернете впервые во время COVID-19, а теперь 57% ожидают, что они будут продолжать делать это в следующие три месяца. Тем не менее, многие опрошенные малые и средние предприятия заявили, что переход в онлайн сопровождается и новыми вызовами, среди которых основными проблемами являются конфиденциальность и безопасность данных (33%), стоимость инвестиций в цифровую инфраструктуру (31%) и сокращение личных контактов с клиентами (30%).
  • Возможности для нового класса цифровизировать МСБ: в то время как 54% малых и средних предприятий отметили, что минувший год был трудным для их бизнеса, 46% (по сравнению с 38% на ноябрь 2020 года) рассматривали его как возможность. Среди тех, кто рассматривал 2020 год как возможность, 37% было сосредоточено на новых продуктах и 34% – на расширении каналов продаж, при этом 23% начали совершенно новый бизнес.

Открывая доступ к цифровой экономике

Осознавая, что более масштабная цифровизация торговли может принести огромную выгоду малому бизнесу, Visa стремится повысить цифровое равенство и инклюзивность в мире, взяв на себя многолетнее обязательство по созданию цифровых технологий для 50 миллионов малых и средних предприятий. Поскольку только за первые семь месяцев 2021 года было подано 3,4 миллиона новых бизнес-заявок в США, усилия Visa сосредоточены на том, чтобы как существующие, так и недавно созданные малые предприятия были хорошо оснащены для удовлетворения меняющихся требований потребителей и перехода в цифровое будущее.

От Лондона до Северной Дакоты Visa направила ресурсы малому и среднему бизнесу с помощью десятков программ, учитывающих потребности местных сообществ. Среди них Visa выделила гиперлокальные гранты на сумму более 1 миллиона долларов для владельцев малого и среднего бизнеса в США, которые непропорционально сильно пострадали от пандемии, развернула уличные команды для малого бизнеса для 900 000 предприятий на 18 рынках и преобразовала прием платежей на 49 рынках с помощью решения Visa Tap to Phone, которое позволяет продавцам принимать бесконтактные платежи через простое мобильное приложение. Visa также расширила свою глобальную платформу цифрового обучения для предпринимателей Practical Business Skills, которая предоставляет бесплатные образовательные ресурсы для владельцев малого и среднего бизнеса и поддерживает цифровую трансформацию их бизнеса. Данные инициативы основаны на пятилетнем обязательстве от Visa Foundation в размере 200 миллионов долларов, которое было взято на себя в 2020 году для поддержки малого и среднего бизнеса во всем мире с упором на содействие экономическому продвижению женщин.

Visa продолжит отмечать огромную роль, которую малый и средний бизнес играют в местных сообществах и в мировой экономике, начиная с запуска новой цифровой серии “Voices of Access”, в которой пользователи малого и среднего бизнеса со всего мира делятся своими уникальными историями и позволяют другим людям увидеть возможности цифровой экономики.

Более подробная информация о программах, которые Visa сделала доступными для малого и микробизнеса, доступна на Visa Small Business Hub и на сайте Visa Small Business COVID-19 support site.

Методология исследования Visa Back to Business Study

Исследование Visa Back to Business: 5-е издание было проведено компанией Wakefield Research с 15 по 28 июня 2021 года среди 2250 владельцев малого бизнеса в компаниях со 100 или менее сотрудниками в Бразилии, Канаде, Германии, Гонконге, Ирландии, России, Сингапуре, Объединенные Арабские Эмиратах и США. Опрошенные потребители из 1000 взрослых в возрасте 18+ в США и 500 взрослых в возрасте 18+ в Бразилии, Канаде, Германии, Гонконге, Ирландии, России, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной, надёжной и безопасной платёжной сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa, www.visa.com.az, https://www.facebook.com/visaazerbaijan.

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