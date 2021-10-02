Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев принял участие в 18-м «круглом столе» министров науки и технологий более 50 стран, который прошел в виртуальном формате, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Азербайджанский министр рассказал о новых технологиях, использованных в борьбе с пандемией COVID-19, созданных в стране цифровых платформах: «Эти решения охватывают виртуальную медицину, виртуальное образование, систему видеоконференции и специальную электронную платформу, которая позволяет людям покидать свои дома в период карантинного режима». Было отмечено, что после Отечественной войны Азербайджана, продолжавшейся 44 дня, когда армия страны освободила земли, почти тридцать лет находившиеся под армянской оккупацией, предстоит длительный процесс восстановления освобожденных территорий, и одним из основных стратегических направлений видения будущего, определенных главой государства, является построение творческого и инновационного общества. Его составной частью в свою очередь является развитие науки и технологий. Это будет осуществляться на основе обширных исследований, развития экосистемы стартапов и внедрения инновационных решений.

Было подчеркнуто, что сегодня страны не могут совершить настоящий рывок в какой-либо области, не открыв двери для международного сотрудничества. Азербайджан приветствует модель сотрудничества с крупными транснациональными компаниями, инвестирующими не только в инфраструктуру, но и в человеческий капитал, особенно в создание исследовательских лабораторий для развития специалистов в стране.

На «круглом столе» также было отмечено, что цифровая трансформация правительства, экономики и общества в Азербайджане является стратегической необходимостью и одной из движущих сил модернизации и развития.

Отметим, что данное мероприятие является заседанием высокого уровня Форума науки и технологии в обществе (STS). Форум был учрежден в ноябре 2004 года в Киото (Япония).