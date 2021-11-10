Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую позицию в формировании надёжного моста по направлению Восток–Запад - Бердымухамедов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую и активную позицию в формировании надёжного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад.

Как передает в среду Trend, об этом в интервью TRT World сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, трёхсторонний саммит «Азербайджан–Туркменистан–Турция», проведение которого ожидается в ближайшее время, соответствует долгосрочным интересам трёх братских государств и народов, а потому весьма востребован и, следовательно, будет в полной мере реализован.

«В настоящее время уровень отношений между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией, их руководителями позволяет уверенно и эффективно развивать и совершенствовать трёхстороннее сотрудничество в политическом, экономическом, торговом и гуманитарном направлениях», - сказал глава туркменского государства.

Отметив, что все три страны совместно прилагают усилия по сохранению и укреплению всеобщего мира, стабильности и безопасности, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что они последовательно и решительно продвигают принципы конструктивного партнёрства и взаимопонимания в региональных вопросах.

«Подходы Туркменистана, Азербайджана и Турции оказывают позитивное влияние на развитие регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей. Это способствует превращению вышеназванных регионов в прочную основу долгосрочной стабильности в данной части Евразии», - сказал он.

Президент Туркменистана также отметил, что регулярно на взаимовыгодной и равноправной основе развиваются торгово-экономические отношения.

«Концентрирование потенциала трёх государств, использование общих ресурсов, географических, промышленных и технологических возможностей может не только дать мощный импульс развитию национальной экономики, но и является подтверждением того, что это способно стать вкладом в геоэкономическую структуру, придать новый созидательный смысл и перспективы на всём Евразийском пространстве», - сказал он.

По словам главы государства, речь в первую очередь идёт о таких стратегических направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации.

«Уверен, что Туркменистан, Азербайджан и Турция занимают передовую и активную позицию в формировании надёжного транспортного и энергетического моста по направлению Восток–Запад. Надеемся, что встреча президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции, отложенная по известным причинам, будет проведена в ближайшее время», - сказал он.

Гурбангулы Бердымухамедов также подчеркнул, что предстоящий трёхсторонний саммит «Азербайджан–Туркменистан–Турция» будет способствовать совершенствованию и обогащению сотрудничества, выходу на его новые направления, станет ещё одним свидетельством сплочённости и единства туркменского, азербайджанского и турецкого народов.