Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО)

Экономика 13 ноября 2021 11:29 (UTC+04:00)
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на основании подписанного с Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) меморандума проведет в Баку очередной международный бизнес-форум.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу на пресс-конференции председатель правления агентства Орхан Мамедов.

По его словам, этот бизнес-форум будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в освобожденные территории Азербайджана.

«На форуме состоятся встречи в формате B2B. В мероприятии примут участие порядка 500 бизнесменов из 30 стран мира», - сказал Мамедов.

Он также отметил, что проведение этого бизнес-форума будет способствовать и повышению инвестиционного потенциала Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Image
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Image
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Image
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Image
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Image
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Image
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство Азербайджана по развитию МСБ проведет в Баку очередной международный бизнес-форум (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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