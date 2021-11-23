Кредит от банка АВВ работникам юстиции

БАКУ/Trend/ - В День работника юстиции 22 ноября АВВ запустил новую кампанию. До 3 декабря при наличии зарплатной карты, каждый сотрудник органов юстиции может получить кредит наличными c процентной ставкой от 15% до 18% годовых.

Условия кредита:

Сумма - до 35 000 манатов

Срок - до 60 месяцев

Комиссия - 0%

Годовая процентная ставка – от 15% до 18% годовых

Без поручителя

TamKart в подарок на сумму 1000 манатов

Многоцелевые потребительские кредиты доступны для получения во всех филиалах АВВ. Для оформления кредита достаточно обратиться в любой филиал АВВ и предоставить удостоверение личности. Клиенты банка могут также заранее зарезервировать часы обслуживания на сайте Банка, чтобы избежать ожидания в очереди. Кроме того, владельцы зарплатных карт АВВ могут получить кредит онлайн через ABB Mobile, не посещая отделений банка. Клиентам, оформившим кредит, дополнительно предоставляется TamKart.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.