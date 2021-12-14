Азербайджан получил 921 запрос на восстановительные работы на освобожденных территориях – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил 921 запрос на участие в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

Джаббаров отметил, что освобождение от оккупации территорий Азербайджана открыло новые реалии и возможности не только для бизнеса, но и для развития региона в целом.

"Мы реализуем крупномасштабные проекты в Карабахе на основе "умных технологий". Нам в реализации этих проектов помогают наши друзья. Сегодня у нас 921 запрос на восстановительные работы. Здесь большое количество турецких компаний, а также грузинских. И эти запросы продолжают поступать", - сказал он.

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан ожидает открытия Зангезурского коридора.

«Это поспособствует соединению основной части Азербайджана с Нахчываном, а также создаст альтернативные маршруты в направлении Турции, Ирана, России и некоторых других стран. Создаются также другие перспективные маршруты», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)