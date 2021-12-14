Лайфхак дня: как купить авиабилеты по самой выгодной цене

Путешествия — лучший способ увидеть мир, расширить горизонты и попробовать что-то новое. А ещё на путешествия совсем не обязательно тратить много денег. Эксперты Aviasales.az рассказали, как приобрести авиабилеты по самой выгодной цене.

Поисковики авиабилетов

Поисковик за несколько секунд соберёт информацию сразу со всех сайтов и в итоге предложит самый выгодный по цене вариант, как это делает Aviasales.az. У вас уйдёт минимум времени на поиск и покупку желаемого билета. Один из плюсов — календарь цен на месяц, где можно выбрать недорогую дату для полёта.

Раннее бронирование

Основа выгодной покупки авиабилетов. Вы сэкономите ощутимую сумму, если приобретёте билеты на международные рейсы за 6 месяцев до полёта и на внутренние за 2 месяца. Этот совет особо актуален для тех, кто заранее планирует свои полёты.

Подписка на рассылки авиакомпаний

Вы будете первыми узнавать об акциях и спецпредложениях. Порой цены на авиабилеты могут измениться за секунду, и вам сразу же придет оповещение. Не забывайте, чем выгоднее цена, тем быстрее стоит выкупить билет.

Вылет и прилёт в середине недели

Вторник, среда и четверг считаются самыми выгодными по стоимости билетов днями для перелётов. Планируйте своё путешествие так, чтобы совершать полёты в середине недели, а выходные дни проводить за границей в выбранном месте отдыха.

Сложный маршрут

В маршрут путешествия добавьте посещение сразу нескольких стран и городов — это сделает поездку более насыщенной и яркой и вдобавок поможет сэкономить. Полёты между странами и городами за рубежом стоят в несколько раз дешевле, чем если каждый раз отправляться туда напрямую из Баку.

Горящие туры

Несмотря на популярность самостоятельных путешествий, именно через горящие туры в турагентствах можно очень дёшево купить билет на самолет и бонусом получить проживание, страховой полис и трансфер.

Низкий туристический сезон

В пик туристического сезона билеты обычно очень дорогие. Не в сезон такой проблемы нет — спрос на перелёты небольшой, и можно найти билеты по выгодным ценам. Из дополнительных плюсов — туристов меньше и цены на отели ниже.

Минимальный багаж

Берите с собой только самое необходимое и путешествуйте налегке. Это поможет сэкономить, так как лоукостеры продают дешёвые билеты без включенного багажа — его придётся оплатить отдельно. Сниженный тариф без багажа есть и у регулярных авиакомпаний, так что выбор за вами!

Хорошего полета и мягкой посадки!