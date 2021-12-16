Торговля между Россией и Азербайджаном выросла на 7% - посол

БАКУ /Trend/ - Торговля между Россией и Азербайджаном выросла на семь процентов с начала 2021 года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на конференции «Современное состояние и перспективы российско - азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Сегодня мы получаем интенсивные импульсы для развития политического сотрудничества. Активно развиваются и экономические отношения, растет взаимная торговля. В 2021 году рост составил семь процентов. Растет взаимный интерес компаний двух стран», - сказал Бочарников.

По словам посла, сегодняшняя повестка интеграции заслуживает внимания и очень важна для региона в целом.

«Уверен, что итоги обсуждений придадут импульс развитию экономических связей», - отметил дипломат.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)