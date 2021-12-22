БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года ЗАО AzerGold произвело 61,5 тысячи унций золота. Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов.

По его словам, это на два процента больше, чем в прошлом году (60 тысяч унций золота).

«Что касается производства серебра, то с начала 2021 года было добыто свыше 135 тысяч унций серебра, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году (121 тысяча унций серебра)», - сказал Ибрагимов.

Он также отметил, что спрос на изделия из золота и серебра на внутреннем рынке резко вырос на фоне изменений налогового и таможенного законодательства в начале нынешнего года.

«С освобождением от акциза импорта золотых изделий и продажи золота и серебра от НДС оживились розничные продажи. На сегодняшний день мы реализовали на внутреннем рынке в общей сложности 3,66 тысячи унций золота и 14,6 тысячи унций серебра. В результате этих продаж в бюджет ЗАО было привлечено 11,6 миллиона манатов, что в семь раз больше, чем в прошлом году», - отметил он.

Кроме того, по его словам, 966 унций золота и 14,5 тысячи унций серебра было продано в качестве сырья на внутреннем рынке.

«В результате этих продаж мы смогли привлечь 3,7 миллиона манатов в наш бюджет (30 процентов от общего объема продаж на внутреннем рынке). 2,694 тысячи унций золота и 86 унций серебра было продано на внутреннем рынке в виде готовой продукции, то есть монет и слитков. От продажи этих товаров в оборот было привлечено 7,9 миллиона манатов (70 процентов от общего объема продаж на внутреннем рынке)», - отметил Ибрагимов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)