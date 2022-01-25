«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» открыл представительство в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» и ООО «Азмаш Лизинг» открыли совместную лизинговую компанию в Азербайджане, передает во вторник Trend со ссылкой на «КАМАЗ-ЛИЗИНГ».

«ООО «KAMAZ LEASING AZERBAIJAN» создано при участии крупнейших производителей большегрузных автомобилей ПАО «КАМАЗ», ПО «Гянджинский автомобильный завод» и лизинговых компаний при производителях АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», ООО «Азмаш Лизинг». Генеральным директором «KAMAZ LEASING AZERBAIJAN» назначен Гурбанов Рофель Гасым оглы», - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков, ООО «KAMAZ LEASING AZERBAIJAN» является вторым совместным предприятием «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за рубежом, создано для решения транспортных задач предприятий и предпринимателей Азербайджанской Республики.

«Совместное предприятие станет инструментом развития экспорта и увеличения присутствия ПАО «КАМАЗ» на ключевом зарубежном рынке», - добавил он.

Сегодня ООО «KAMAZ LEASING AZERBAIJAN» предлагает финансовую услугу - лизинг автомобильной техники КАМАЗ, собранной ПО «Гянджинский автомобильный завод».

(Автор: Садраддин Агджаев)