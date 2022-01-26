Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2021 год!

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за 2021 год. Согласно отчетности, Банк продолжил динамичное развитие показав прирост по всем показателям и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По состоянию на 1 января 2022 года активы банка составили более 1,2 миллиарда манат, что на 19% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 25% и составил 104,48 млн. манат, превышая регулятивную норму (50 млн. манат) более чем в 2 раза.

По сравнению с 2021 годом, чистая процентная прибыль Банка выросла на 25%, достигнув 56,8 млн. манат, а чистая прибыль составила 19,5 млн.манат, что более чем в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По результатам 12 месяцев банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, по сравнению с прошлым годом кредитный портфель банка увеличился более чем на 65%, основная часть выданных кредитов была направлена на кредитование реального сектора, который является приоритетным как для банка, так и для экономики страны. Депозитный портфель банка увеличился на 16,2%, что в очередной раз подтверждает высокое доверие клиентов к банку.

Стоит также отметить, что коэффициент адекватности капитала I уровня составил 8,12%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 13,66%, что выше нормы в 1,6 и 1,4 раза соответственно.

«Банк, благодаря высоким стандартам корпоративного управления, надежной системе риск-менеджмента показал высокую устойчивость к рискам в 2020 году, что послужило базой для отличных финансовых результатов как в кредитном, так и в некредитных направлениях в 2021 году. Я благодарю всех сотрудников Банка за профессионализм и эффективную работу, а также хочу выразить признательность нашим партнерам и клиентам за поддержку и оказанное доверие. В 2022 году мы планируем усилить деятельность по обслуживанию реального сектора, создавая инновативные продукты и внедряя новые цифровые решения» - отметил председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.