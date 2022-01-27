Сельское хозяйство играет ключевую роль в диверсификации экономики Азербайджана - глава представительства ЕС

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство играет ключевую роль в диверсификации экономики Азербайджана, и его дальнейшее развитие поможет расширить экономические возможности жителей регионов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на инвестиционнoм форумe Агро-Туризм.

По его словам, сельское хозяйство остается основной сферой занятости в большинстве районов Азербайджана.

Он отметил значительную разницу в доходах сельского и городского населения в Азербайджане, а также в прибыли от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности.

"Решение этих вопросов лежит в основе государственной стратегии развития сельского хозяйства и регионов", - сказал Михалко.

По его словам, в этих программах акцент сделан на сферах образования и малого и среднего бизнеса, которые являются областями сотрудничества Азербайджана и ЕС.

Форум организован в рамках проекта Agri-Vision, финансируемого ЕС и реализуемого Фондом Евразийского партнерства и Фондом конституционных исследований.

Основная цель форума - стать платформой для фермеров и поставщиков услуг из Лянкяранско-Астаринского экономического района для предоставления стратегий развития туризма и бизнес-планов потенциальным инвесторам.