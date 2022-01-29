Мир принимает реалии Зангезурского коридора, созданные Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ /Trend/ - После исторической победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Президента Ильхама Алиева в регионе возникли новые реалии. Одной из важнейших из них является Зангезурский коридор.

Азербайджанское государство уже интенсивно работает над созданием Зангезурского коридора. Физулинский международный аэропорт, который был сдан в эксплуатацию в кратчайшие сроки, является неотъемлемой частью Зангезурского коридора.

Зангезурский коридор обеспечит прямое сухопутное сообщение с Нахчываном, а также между Китаем и Южной Европой по транспортному коридору "Восток-Запад".

А как мир воспринимает реалии Зангезурского коридора?

25 января Азербайджан посетила делегация во главе министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми. В рамках визита иранского министра был заложен фундамент нового автомобильного моста через Астарачай между Ираном и Азербайджаном, а также состоялись другие официальные встречи. Одним из ярких моментов визита стал визит иранской делегации в Зангилан.

Иранская делегация ознакомилась с объектами транспортной инфраструктуры, строящимися в рамках Зангезурского коридора. Рустам Гасеми заявил, что иранские компании заинтересованы в участии в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий и реализации инвестиционных проектов.

Другими словами, очевидно, что Иран уже принимает реальность Зангезурского коридора и заинтересован в нем. Кроме того, две страны региона - Россия и Турция также заинтересованы в открытии этого коридора.

И, конечно же, Турция открыто и ясно выразила свою поддержку созданию Зангезурского коридора, так же как и по другим вопросам.

14 декабря прошлого года в Брюсселе Президент Ильхам Алиев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Заявления, сделанные после встречи, наглядно показали, что реалии, созданные Азербайджаном в регионе, принимаются и Европейским союзом. ЕС своим заявлением в Брюсселе также согласился с тем, что предложения Азербайджана приемлемы и для Евросоюза. Кроме того, на встрече было подтверждено, что Зангезурский коридор будет включать в себя железную дорогу и автомобильную дорогу.

Сегодня благодаря усилиям правительства Азербайджана и Президента Ильхама Алиева термин «Зангезурский коридор» прочно вошел в международный лексикон. Президент Ильхам Алиев использует его практически во всех своих интервью и выступлениях. Иностранные журналисты, задавая вопросы, также используют этот термин.

Таким образом, мир уже принял реальность Зангезурского коридора, который объединит весь тюркский мир и полностью изменит транзитное значение нашей страны, а также геоэкономический ландшафт региона.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)