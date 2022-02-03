Компании Венгрии готовы участвовать в восстановлении Карабаха - глава МИД
БАКУ /Trend/ - Венгерские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто в ходе азербайджано-венгерского бизнес-форума в Баку.
«Венгерские компании готовы участвовать в транспортных, энергетических и сельскохозяйственных проектах в Карабахе», - сказал Сиярто.
Министр отметил, что если в прошлом бизнес-форуме Азербайджан-Венгрия участвовали семь венгерских компаний, то на сегодняшний бизнес-форум приехали уже 24 компании.
Он также выразил надежду на то, что отношения между азербайджанскими и венгерскими компаниями будут и далее развиваться.
Сиярто также подчеркнул, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)