Компании в промзонах на освобожденных территориях Азербайджана получат еще больше поощрений - глава агентства

БАКУ /Trend/ - Для компаний, который будут работать в промышленных зонах на освобожденных территориях Азербайджана, предусматривается еще больше поощрений, и ведутся работы над соответствующим пакетом предложений.

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

"В Карабахе, как известно, ведется строительство Агдамской промышленной зоны и "Экономической зоны Аразская долина", которые превратят наш регион в логистический хаб. Также этот хаб будет способствовать сокращению маршрута грузоперевозок транзитом через Азербайджан в направлении Турции и Китая на сотни километров", - сказал Нуриев.

"Основными экспортными рынками продукции, производимой в промзонах Азербайджана, являются Турция и Россия, а также страны ЕС", - сказал Нуриев.

По словам главы правления, в ведении агентства находятся 51 агропарк, шесть промышленных зон и пять индустриальных парков.

"Промышленные зоны Азербайджана способствуют созданию продукции с добавленной стоимостью", - добавил Нуриев.