Беларусь и Азербайджан подписали контракты на сумму свыше 70 млн долларов

БАКУ/Trend/ - В рамках деловой программы визита Премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Азербайджан подписано контрактов, договоров и других документов на сумму свыше 70 миллионов долларов США, передает Trend со ссылкой на «Беларусь Сегодня».

Как сообщается, в рамках первого дня работы международной выставки подписано договоров и контрактов на общую сумму более 55 миллионов долларов США. Как уточнил председатель БелТПП Михаил Мятликов, по итогам двух оставшихся дней выставки ожидается увеличение этой суммы.

Кроме того, в ходе посещения Гянжинского автомобильного завода был подписан контракт на поставку 950 тракторов в несобранном виде на сумму 15,5 миллионов долларов между ОАО «МАЗ» и ПО «ГА3». А также меморандум о сотрудничестве Гянджинского автомобильного завода с ОАО "Гомсельмаш" - управляющая компания холдинга "Гомсельмаш".

По итогам деловой части двух дней визита Премьер-министра Романа Головченко в Азербайджан сумма контрактов составила свыше 70 миллионов долларов США.