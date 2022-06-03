Изучаются возможности увеличения пропускной способности TANAP - гендиректор ЗАО ЮГК

БАКУ /Trend/ - Изучаются возможности увеличения пропускной способности TANAP до 31 миллиарда кубометров в год.

Об этом сказал Trend в пятницу генеральный директор ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев.

По его словам, если со стороны партнеров, акционеров будет принято такое решение, то пропускную Трансанатолийского трубопровода можно увеличить с 16 до 31 миллиарда в год.

«Для этого необходимо установить пять компрессорных станций», - сказал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.