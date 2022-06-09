В 5 раз больше подарочных миль от ABB Miles!

Банк АВВ предоставил еще одну уникальную возможность для тех, кто хочет зарабатывать мили со своих платежей и путешествовать бесплатно. В рамках новой кампании теперь держатели карт ABB Miles и ABB Miles Premium будут приобретать мили в 5 - кратном размере, таким образом общая или единаразовая оплата в сумму в 100 манатов будет начислять в 5 раз больше миль чем обычно. Максимальное количество миль которое можно заработать в рамках кампании – 3000 миль. Для того чтобы присоединиться к кампании, которая будет действительна до 9 июля, владельцам карт ABB Miles и ABB Miles Premium достаточно перейти в раздел «Присоединиться» в приложении ABB mobile.

Карты АВВ Miles по большей части предназначены для любителей путешествия, где клиенты, накапливая достаточное количество миль, во время безналичных оплат, могут путешествовать бесплатно. Заработанные мили обмениваются на авиабилеты либо на проживание в отелях. Мили действительны во всех авиакомпаниях и отелях, их можно использовать как во время поездок внутри страны, так и за рубежом. Накопив необходимое количество миль, каждый держатель карты может использовать их посредством личного кабинета. С правилами и условиями начисления миль возможно ознакомиться нa cайте: https://abbmiles.az/. При онлайн покупке карты AВВ Miles Premium банк также осуществляет доставку карты по указанному адресу. Держатели карт АВВ Miles Premium Master могут воспользоваться услугой Chatbot Concierge, Lounge Key, а также страхованием и прочими услугами, предлагаемыми Mastercard.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.