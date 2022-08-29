Сербия планирует закупать азербайджанский газ - Вучич

БАКУ /Trend/ - Сербия планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году.

Как передает Trend, об этом в интервью агентству Reuters сказал Президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, финансовое положение страны достаточно устойчивое, чтобы найти альтернативу российским энергоносителям и справиться с нехваткой энергоресурсов, ожидаемой в ближайшие месяцы.

"Мы будем покупать нефть в Ираке... Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы покупать где угодно. Мы не привередливы", - сказал Вучич.