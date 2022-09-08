Названы сроки проведения заседания совместной экономической комиссии между Азербайджаном и Швейцарией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заседание совместной экономической комиссии между Азербайджаном и Швейцарией состоится в конце года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала посол Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре на праздновании национального дня Швейцарии.

«Дипломатические отношения между нашими странами были установлены 21 января 1992 года. За этот период отношения между Азербайджаном и Швейцарией развились в таких сферах как экономика, культура, туризм и контакты между людьми», - сказала она.

Посол отметила, что финансируемые Швейцарией проекты в Азербайджане в рамках новой программы сотрудничества будут основываться на достижениях в области экономического и технического сотрудничества, при этом министерство экономики Азербайджана будет являться ключевым партнером.

Пеневейре отметила активизацию визитов на высшем уровне между странами, а также выразила уверенность в успешном проведении заседания совместной экономической и торговой комиссии в конце текущего года.