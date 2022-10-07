Турция и Азербайджан договорились удвоить пропускную способность TANAP - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан договорились удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) - ключевого проекта по транспортировке природного газа с газовых месторождений Азербайджана на турецкие рынки, а далее в Европу.

Как передает Trend со ссылкой на агентство DHA, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, стороны рассчитывают удвоить текущую пропускную способность, которая составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, «в краткосрочной перспективе».

Запущенный в середине 2018 года, TANAP включает в себя самый протяженный участок Южного газового коридора (ЮГК) стоимостью 40 миллиардов долларов, по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2 доставляется в Европу.

Трубопровод стоимостью 6,5 миллиарда долларов проходит через территорию Турции с востока на запад и может транспортировать до 16 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год. 10 млрд кубометров предназначены для европейского рынка, а 6 млрд кубометров - для Турции.

Трубопровод соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) на турецко-греческой границе, по которому газ транспортируется в Грецию, Албанию и Италию.

Ранее официальные лица заявляли, что пропускная способность TANAP может быть увеличена до более чем 30 миллиардов кубометров за счет дополнительных инвестиций.

"Через короткий период мы удвоим текущую мощность до 32 миллиардов кубометров", - сказал Донмез на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым в Стамбуле.

Он подчеркнул, что это увеличение принесет пользу Турции, а также будет способствовать обеспечению энергоснабжения Европы.

TANAP нацелен на диверсификацию поставок газа в Европу и снижение зависимости стран от России.

Резкое сокращение поставок из России, которая ранее обеспечивала около 40% потребностей Европейского Союза в газе, заставило правительства искать альтернативные источники энергии и вызвало опасения возможных отключений электроэнергии и рецессии.

Россия сократила или прекратила поставки природного газа во многие страны, поскольку европейские правительства усилили свою поддержку Украины.

Потенциальная нехватка привела к резкому росту цен на газ и электроэнергию, которые могут подняться выше, поскольку пик спроса приходится на зимние месяцы.

Донмез отметил, что совместные проекты между Турцией и Азербайджаном способствуют обеспечению энергетической безопасности, что подчеркнули лидеры двух стран.

Со своей стороны Шахбазов сказал, что тесное азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество является "исторической необходимостью".

"Это сотрудничество является гарантом безопасного и устойчивого энергоснабжения на региональном и европейском уровнях", - добавил он.