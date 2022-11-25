ЗАО «Baku Steel Company» готовит новую стратегию развития

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Baku Steel Company», крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, успешно продолжает разработку среднесрочной и долгосрочной стратегии развития на 2023-2030 годы. В рамках этого уже предпринимается ряд шагов в области подготовки общей концепции развития и преобразования Компании, и совершенствования системы корпоративного управления.

Полад Гумматов, 1-й Заместитель Генерального директора ЗАО «Baku Steel Company», сказал:

«При разработке нашей стратегии развития мы учитываем передовой международный опыт и мировые тенденции, наблюдаемые в металлургической отрасли. Так, совместно с ведущими консалтинговыми компаниями мира ведется работа по разработке стратегии, оценке потенциальных инвестиций, диагностике и улучшению текущего технического и технологического состояния на всех производственных предприятиях, принадлежащих Компании. Я также хотел бы подчеркнуть, что одним из наиболее важных аспектов для ЗАО «Baku Steel Company» является полное обеспечение безопасности труда и здоровья ее сотрудников в процессе производства. В этой сфере к процессу также привлечены специалисты из европейских стран с целью улучшения охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды внутри Компании в соответствии с международной практикой в металлургической отрасли. С 2023 года следующей целью ЗАО «Baku Steel Company», будет еще более успешное продолжение своей деятельности с обновленной стратегией и постоянно развивающейся системой корпоративного управления».

Следует отметить, что тяжелая промышленность, в том числе черная металлургия, является одним из важных направлений ненефтяного сектора в Азербайджане, и ее развитие считается одним из приоритетных направлений. Развитие горнодобывающей промышленности и металлургического комплекса в стране предусмотрено документом «Стратегическая дорожная карта развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике», утвержденным Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Подготовка среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ЗАО «Baku Steel Company» также важна с точки зрения поддержки реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной главой государства.

Напомним, что ЗАО «Baku Steel Company» в настоящее время производит высококачественную арматуру, катанку, круглый прокат, бесшовные трубы, квадратные и круглые заготовки, а также различные фасонные отливки. Со дня своего основания 20 лет назад ЗАО «Baku Steel Company» стала известным брендом как в Азербайджане, так и во всем регионе, ее продукция пользуется большим спросом на местном рынке, а также экспортируется в более чем 20 стран Европы, Америки и Азии.

В октябре 2022 года ЗАО «Baku Steel Company» было принято в качестве постоянного члена Всемирной ассоциации стали, которая является престижной международной организацией металлургов мира.