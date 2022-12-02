Концепция «зеленого порта» способствует дальнейшему развитию Бакинского порта - замминистра

БАКУ /Trend/ - Концепция «Зеленого порта» способствует дальнейшему развитию Бакинского порта.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе церемонии открытия проекта «Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции «Зеленый порт», передает Trend.

По его словам, Европейский союз поддерживает реализуемые проекты Азербайджана практически во всех секторах.

«Проект «Поддержка совершенствования операционных возможностей Бакинского порта и реализация концепции «Зеленый порт» создает дополнительный стимул развития в стране «зеленых проектов», в том числе «зеленой экономики», «зеленой энергии» и других», - сказал замминистра.

Мамедов подчеркнул, что реализация транспортных проектов является одним из приоритетных направлений стратегии развития до 2026 года.