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Азербайджан совместно с ФАО реализовал свыше 60 сельскохозяйственных проектов

Экономика Материалы 24 января 2023 10:59 (UTC +04:00)
Азербайджан совместно с ФАО реализовал свыше 60 сельскохозяйственных проектов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан совместно с ФАО реализовал свыше 60 проектов в области сельского хозяйства.

Об этом сказал председатель правления Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Сеймур Мовлаев в ходе регионального семинара, посвященного совместной деятельности представительств ФАО в Турции и Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.

«Так, в рамках проектов, реализуемых совместно с турецким офисом ФАО мы реализовали множество проектов по различным направлениям, в том числе в области сельского хозяйства и животноводства», - добавил он.

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