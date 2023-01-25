Состоится бизнес-миссия Калужской области в Азербайджан

БАКУ/Trend/- В период с 31 января по 3 февраля в рамках реализации национального проекта РФ «Международная кооперация и экспорт» состоится бизнес-миссия Калужской области в Азербайджанcкую Республику.

Программа визита для представителей 5 субъектов малого и среднего бизнеса предусматривает проведение индивидуальных деловых переговоров с потенциальными партнерами из Азербайджана, встречи с представителями государственных органов власти и посещение предприятий страны. Основная цель поездки – поиск иностранных партнеров и заключение экспортных контрактов.

В составе делегации представлены следующие компании:

-​Роспродукт (производство и продажа соусов, сиропов и порционных продуктов );

-​ПК Русское поле (Производство и продажа биозагрузки, оборудования и упаковки);

-​Промэкспорт (производство и продажа алюминиевых архитектурных систем Realit);

-​МеталСтройСнаб (производство и продажа металлических конструкций);

-​Технопласт (производство и продажа пластиковых фиксаторов для арматуры).

Для компаний-участников делегаций организованы более 40 встреч, в том числе с представителями крупных государственных компаний АР.