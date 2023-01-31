Назван объем финансовых санкций в Азербайджане в 2022 году

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в рамках контрольных мероприятий в сфере антимонопольного законодательства и недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Azercell Telekom» применена финансовая санкция в размере 1,6 миллиона манатов и предписано устранение нарушений.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«Кроме того, ООО «Супермаркет Араз» предписано не допускать случаев недобросовестной конкуренции, то есть незаконной (неточной) рекламы, и на компанию наложена финансовая санкция в размере 2,5 миллиона манатов», - сказал он.

Он подчеркнул, что в целом были применены финансовые санкции на сумму более 6,47 миллиона манатов.

Напомним, что в Азербайджане в 2022 году количество возбужденных дел по антимонопольным делам и делам о недобросовестной конкуренции увеличилось в три раза, а количество завершенных дел в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. В 2022 году было расследовано и завершено 48 дел, в то время как в 2021 году - 22 дела, а в 2020 году – шесть дел.