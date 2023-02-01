Азербайджан и Узбекистан разрабатывают проекты по развитию шелководства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан проводят технико-экономические обоснования инвестиционных проектов по развитию шелководства.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Нуриев отметил, что между Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана и ассоциациями бизнеса Узбекистана (Ассоциация “Узбекипаксаноат” и Ассоциация “Узтекстильпром”) подписаны меморандумы о сотрудничестве в области развития шелководства и коконов, а также хлопководства и текстильной промышленности.

«В рамках совместного сотрудничества в экономических зонах предполагается создание кластеров хлопководства и шелководства. В настоящее время проводятся встречи с инвесторами, ведутся переговоры. Проводятся технико-экономические обоснования инвестиционных проектов инвесторов и работы по выделению земельных участков для начала деятельности», - сказал он.

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