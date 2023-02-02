Получите карту TamGənc от ABB бесплатно!

Банк ABB создал прекрасную возможность для молодых людей, желающих приобрести карту TamGənc. В рамках кампании, которая продлится до 15 февраля, теперь при онлайн заказе получить карту TamGənc можно совершенно бесплатно.

Кроме того, в период кампании при покупке билетов в кино, театры и на концерты, при покупке игр и цифровых товаров, при пользовании услугами кафе и ресторанов, служб такси, железнодорожным транспортом, а также при оплате в цветочных, косметических, парфюмерных, книжных магазинах, музыкальных платформах, с картой TamGənc начисляется кэшбэк - 10%. В остальных транзакциях кэшбэк начисляется по стандартному тарифу.

Карта TamGənc, предназначенная для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, приносит до 7% годового дохода от остатка денег на счете. Держатели карт не платят комиссию при переводе ежемесячной суммы до 7000 манатов в пределах страны, также не взимается комиссия при обналичивании денег во всех банкоматах внутри республики. Заказать карту TamGənc возможно как в режиме онлайн, так и посредством приложения ABB mobile.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.